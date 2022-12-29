У всіх областях України триває повітряна тривога (оновлено)

Починаючи з 5:33, повітряна тривога ширилася з південних областей і охопила усі, крім західних.

В усіх областях України оголошено повітряну тривогу. Спершу вона була в усії регіонах, крім західних, але близько 8 ранку поширилася на всю територію.

Про це повідомляє мапа повітряних тривог, ОК "Південь".

Починаючи з 5:33, повітряна тривога ширилася з південних областей України.

Станом на 06:04 тривога охопила майже усі області, крім західних.

Повітряна тривога означає небезпеку ударів, громадянам рекомендується перейти до укриття або дотримуватись правила "двох стін".

Нагадаємо, раніше в ОК "Південь" повідомили, що російська армія вивела на бойове чергування в Чорному морі два надводних ракетоносії. Готовність до пуску – 16 "Калібрів".