Голова МЗС Естонії вважає нелегітимним членство Росії у Радбезі ООН

Раніше таку точку зору України підтримали і у Польщі.

Голова МЗС Естонії під час візиту до України

Росія є державою-агресором, і її перебування у Радбезі ООН є нелегітимним.

Про це повідомив голова МЗС Естонії Урмас Рейнсалу.

“Я вважаю нелегітимним членство Росії, держави-агресора, у Раді Безпеки ООН. Росія не повинна бути членом РБ ООН!” - написав Рейнсалу.

I consider the membership of Russia, an aggressor state, illegitimate in the #UN #SecurityCouncil. Russia should not be a #UNSC member! — Urmas Reinsalu (@UrmasReinsalu) December 28, 2022

Раніше віцеканцлер МЗС Естонії Мярт Вольмер заявив, що більшість держав не поділяють підхід України до питання про членство Росії в Раді Безпеки ООН, тому питання про її виключення з цього органу наразі не є перспективним.

Водночас, речник МЗС Польщі повідомив, що міжнародне право дозволяє виключати країни з Організації Об'єднаних Націй, тому ініціатива України щодо виключення Росії законна.