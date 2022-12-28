Координатором Чорноморської зернової ініціативи став представник Кувейту

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш оголосив про призначення Абдулли Абдул Самада Дашті з Кувейту координатором Чорноморської зернової ініціативи.

Про це повідомила пресслужба ООН.

Призначений на посаду пан Дашті має 40-річний досвід у сфері військово-морських операцій, керівництва та управління як у Кувейті, так і в багатонаціональному розгортанні. З 2019 по 2020 роки він був військовим аташе з питань оборони Кувейту в Бельгії та представником місії Кувейту при НАТО.

Перед тим він був начальником Об’єднаного командно-штабного коледжу Кувейту, наглядаючи за розробкою політики та стратегії та керуючи персоналом та інфраструктурою, а також займав інші відповідальні посади.

У 2021 році він був звільнений у відставку зі збройних сил Кувейту в ранзі віце-адмірала.

З серпня посаду координатора Чорноморської зернової ініціативи обіймав Амір Махмуд Абдулла з Судану.

Нагадаємо, станом на 27 грудня в Босфорі на інспекцію очікують 96 суден, котрі рухаються в рамках “зернової ініціативи”. З них 71 судно прямує на вхід до портів, а 25 вже завантажені агропродукцією.

Загалом з 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 605 суден, які експортували 15,9 млн тонн українського продовольства.