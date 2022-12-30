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У деокупованих селах та містах мешкає понад 250 тисяч людей, – Нацполіція

У Донецькій, Миколаївській, Харківській та Херсонській областях виявила тіла 1116 цивільних осіб.

У деокупованих селах та містах мешкає понад 250 тисяч людей, – Нацполіція
Фото: Катерина Петренко

Наразі на території звільнених від російських окупантів населених пунктів мешкає понад чверть мільйона громадян.

Про це на брифінгу повідомив начальник Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Національної поліції України Олексій Сергєєв. 

Мешканці деокупованих територій мають змогу у будь-який час доби звернутися до поліції на лінію “102” та повідомити про подію чи правопорушення.

“З цією метою по державі створено 379 ліній для дистанційного прийому викликів та налагоджено ефективну роботу операторів навіть під час перебування в укриттях – обладнано 166 робочих місць в бомбосховищах. За час повномасштабної війни наші оператори отримали та опрацювали 6 мільйонів 700 тисяч викликів”, – зазначив Сергеєв.

З початку деокупаційних заходів поліція у Донецькій, Миколаївській, Харківській та Херсонській областях виявила тіла 1116 цивільних осіб, з них 31 – діти.

Також Національна поліція продовжує документування фактів організації росіянами місць незаконного утримання та катування громадян України. На сьогодні на території деокупованих районів поліція виявила 48 катівень та місць несвободи.

Нагадаємо, на деокупованих територіях поліція задокументувала 5 298 воєнних злочинів росіян, абсолютну більшість виявили у Харківській області.

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