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В Одесі не працюють трамваї та тролейбуси

Це пов’язано з відсутністю лімітів на електроенергію.

В Одесі не працюють трамваї та тролейбуси
Фото: КП "Одесміськелектротранс"

В Одесі сьогодні, 30 грудня, не працюють трамваї та тролейбуси. 

Про це повідомляє КП "Одесміськелектротранс"

“30.12.2022 громадський електричний транспорт через відсутність лімітів на електроенергію працювати не буде”, - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що раніше місцеві ЗМІ повідомляли, що дані види транспорту перестали працювати ще вчора, 29 грудня, з тієї самої причини. 

Нагадаємо, у результаті вчорашньої масованої ракетної атаки росіян на Україну було пошкоджено один із енергооб’єктів в Одеській області. Через російські обстріли в Одесі та районі без світла лишаються 450 тисяч клієнтів.

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