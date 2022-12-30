В Одесі не працюють трамваї та тролейбуси

Це пов’язано з відсутністю лімітів на електроенергію.

В Одесі сьогодні, 30 грудня, не працюють трамваї та тролейбуси.

Про це повідомляє КП "Одесміськелектротранс".

“30.12.2022 громадський електричний транспорт через відсутність лімітів на електроенергію працювати не буде”, - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що раніше місцеві ЗМІ повідомляли, що дані види транспорту перестали працювати ще вчора, 29 грудня, з тієї самої причини.

Нагадаємо, у результаті вчорашньої масованої ракетної атаки росіян на Україну було пошкоджено один із енергооб’єктів в Одеській області. Через російські обстріли в Одесі та районі без світла лишаються 450 тисяч клієнтів.