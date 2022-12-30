У Києві повернули графіки стабілізаційних відключень світла, - ДТЕК

Київ повертається до графіків стабілізаційних відключень електроенергії.
Про це повідомила пресслужба ДТЕК у Telegram.
"Сьогодні повертаємось до графіків стабілізаційних відключень, що розміщені на сайті. Зможемо їх дотримуватись у разі, якщо не буде нових атак", - йдеться в повідомленні.
У компанії зазначили, що наразі енергетикам вдалося провести технічні роботи, що дозволили стабілізувати ситуацію в Києві.
Нагадаємо, раніше в "Укренерго" повідомили, що ракетна атака росіян 29 грудня ніяк не вплинула на рівень дефіциту потужності в енергосистемі України.