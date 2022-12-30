Окупанти атакували передмістя Запоріжжя, пошкоджено будівлі (оновлено)
Окупанти атакували передмістя Запоріжжя, пошкоджено будівлі (оновлено)
НБУ вводить сьогодні в обіг нову пам’ятну банкноту номіналом 500 гривень
НБУ вводить сьогодні в обіг нову пам’ятну банкноту номіналом 500 гривень
Церковна революція: версія 2022. Далі буде
Церковна революція: версія 2022. Далі буде
Масована ракетна атака 29 грудня: вибухи в Києві, Харкові, Львові, Одесі, робота ППО
Масована ракетна атака 29 грудня: вибухи в Києві, Харкові, Львові, Одесі, робота ППО
В селі на Івано-Франківщині ракета потрапила в будинок і не вибухнула
В селі на Івано-Франківщині ракета потрапила в будинок і не вибухнула
2023: ракетна війна триватиме
2023: ракетна війна триватиме
СБУ проводить обшуки на об’єктах УПЦ МП на Дніпропетровщині
СБУ проводить обшуки на об’єктах УПЦ МП на Дніпропетровщині
Садовий повідомив про вибухи у Львові. 90% міста без світла
Садовий повідомив про вибухи у Львові. 90% міста без світла
ГоловнаСуспільствоЖиття

У Києві повернули графіки стабілізаційних відключень світла, - ДТЕК

Наразі енергетикам вдалося провести технічні роботи і стабілізувати ситуацію у столиці.

У Києві повернули графіки стабілізаційних відключень світла, - ДТЕК
Фото: Пресслужба Херсонської міськради

Київ повертається до графіків стабілізаційних відключень електроенергії.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК у Telegram.

"Сьогодні повертаємось до графіків стабілізаційних відключень, що розміщені на сайті. Зможемо їх дотримуватись у разі, якщо не буде нових атак", - йдеться в повідомленні.

У компанії зазначили, що наразі енергетикам вдалося провести технічні роботи, що дозволили стабілізувати ситуацію в Києві.

Нагадаємо, раніше в "Укренерго" повідомили, що ракетна атака росіян 29 грудня ніяк не вплинула на рівень дефіциту потужності в енергосистемі України.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також