Окупанти постійно збільшують свої сили на Донеччині, і кожен день із нашими успіхами це новий доказ божевілля самої ідеї нападати на Україну.

Франція виводить європейську оборонну підтримку України на новий рівень. Україна отримає більше бронетехніки, зокрема колісні танки французького виробництва.

Про це повідомив у своєму зверненні президент України Володимир Зеленський.

“Це те, що дає чіткий сигнал усім іншим нашим партнерам: немає зараз жодної раціональної причини того, що Україні досі не постачалися танки західного зразка. А це дуже важливо, щоб відновити безпеку для всіх українців і спокій для всіх європейців.

Саме перед новим “Рамштайном” такий сигнал надзвичайно актуальний. Треба поставити крапку в російській агресії саме цього року й не відкладати жодну з тих оборонних можливостей, які здатні пришвидшити поразку держави-терориста”, - наголосив президент.

Він зазначив, що сучасна західна бронетехніка, танки західного зразка – це якраз одна з таких ключових можливостей.

“Хочу подякувати сьогодні Данії – після розмови з пані прем’єр-міністром Фредеріксен. Поінформував її про актуальну ситуацію на передовій, про те, що в Росії зараз планують чергову хвилю агресії на найближчі місяці. Ми маємо зробити цю хвилю останньою – жодного шансу на реванш для терористів”, - підкреслив Володимир Зеленський.

Також президент України говорив сьогодні з президентом Румунії, зокрема про захист Чорноморського регіону.

“Хочу сьогодні відзначити наших бійців на Бахмутському напрямку, зокрема спецпідрозділ ГУР “Шаман”, а також прикордонників Луганського загону, які разом з бійцями Інтернаціонального легіону оборони України завдають ворогові численних втрат і вибивають окупантів із позицій на околицях Бахмута. Це хороший результат, і я дякую за нього. Кожен такий результат і кожен день невдач ворога на Бахмутському напрямку та загалом на Донбасі – це суттєве послаблення держави-агресора. Окупанти вже півроку переносять дату, коли очікують захоплення всього Донбасу”, - розповів Верховний головнокомандувач.

Він додав, що окупанти постійно збільшують свої сили на Донеччині, і кожен день із нашими успіхами це новий доказ божевілля самої ідеї нападати на Україну.

“І треба розуміти, наскільки це складне й болісне завдання. Але інакше не можна. Терористи мають програти попри все, що вони пробують зробити для свого посилення”, - промовив президент України,і подякував оборонцям Бахмутської фортеці, воїнам, які витримують тиск на Соледарському напрямку, і бійцям, які дають обнадійливі новини з Луганщини та деяких південних районів нашої держави.

Нагадаємо, за даними української розвідки, навесні 2023 року очікуються найзапекліші бої, саме навесні Україна планує серйозне просування.