Франція виводить європейську оборонну підтримку України на новий рівень. Україна отримає більше бронетехніки, зокрема колісні танки французького виробництва.
Про це повідомив у своєму зверненні президент України Володимир Зеленський.
“Це те, що дає чіткий сигнал усім іншим нашим партнерам: немає зараз жодної раціональної причини того, що Україні досі не постачалися танки західного зразка. А це дуже важливо, щоб відновити безпеку для всіх українців і спокій для всіх європейців.
Саме перед новим “Рамштайном” такий сигнал надзвичайно актуальний. Треба поставити крапку в російській агресії саме цього року й не відкладати жодну з тих оборонних можливостей, які здатні пришвидшити поразку держави-терориста”, - наголосив президент.
Він зазначив, що сучасна західна бронетехніка, танки західного зразка – це якраз одна з таких ключових можливостей.
“Хочу подякувати сьогодні Данії – після розмови з пані прем’єр-міністром Фредеріксен. Поінформував її про актуальну ситуацію на передовій, про те, що в Росії зараз планують чергову хвилю агресії на найближчі місяці. Ми маємо зробити цю хвилю останньою – жодного шансу на реванш для терористів”, - підкреслив Володимир Зеленський.
Також президент України говорив сьогодні з президентом Румунії, зокрема про захист Чорноморського регіону.
“Хочу сьогодні відзначити наших бійців на Бахмутському напрямку, зокрема спецпідрозділ ГУР “Шаман”, а також прикордонників Луганського загону, які разом з бійцями Інтернаціонального легіону оборони України завдають ворогові численних втрат і вибивають окупантів із позицій на околицях Бахмута. Це хороший результат, і я дякую за нього. Кожен такий результат і кожен день невдач ворога на Бахмутському напрямку та загалом на Донбасі – це суттєве послаблення держави-агресора. Окупанти вже півроку переносять дату, коли очікують захоплення всього Донбасу”, - розповів Верховний головнокомандувач.
Він додав, що окупанти постійно збільшують свої сили на Донеччині, і кожен день із нашими успіхами це новий доказ божевілля самої ідеї нападати на Україну.
“І треба розуміти, наскільки це складне й болісне завдання. Але інакше не можна. Терористи мають програти попри все, що вони пробують зробити для свого посилення”, - промовив президент України,і подякував оборонцям Бахмутської фортеці, воїнам, які витримують тиск на Соледарському напрямку, і бійцям, які дають обнадійливі новини з Луганщини та деяких південних районів нашої держави.
Нагадаємо, за даними української розвідки, навесні 2023 року очікуються найзапекліші бої, саме навесні Україна планує серйозне просування.