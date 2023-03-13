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Апеляція ВАКС підтримала рішення передати державі акції PIN банку російського олігарха Гінера

Рішення не підлягає оскарженню в касаційному порядку.

Апеляція ВАКС підтримала рішення передати державі акції PIN банку російського олігарха Гінера
Російський олігарх Євген Гінер
Фото: championat.ru

13 березня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін рішення про конфіскацію PIN банку російського олігарха Гінера.

Про це йдеться на сайті ВАКС.

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"За результатами розгляду, колегія суддів Апеляційної палати залишила без задоволення апеляційну скаргу представника російського громадянина, а рішення ВАКС – без змін", - повідомляє пресслужба суду.

Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Нагадаємо, наприкінці лютого ВАКС задовольнив у повному обсязі позов Мін'юсту про передання на користь держави державі 88,89% акцій PIN банку.

Згодом Мін'юст звернувся до Вищого нтикорсуду для стягнення активів родини Ротенберга та його партнерів. Йдеться про компанії, яким належить Ocean Plaza.

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