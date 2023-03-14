ВАКС зобов'язав Коболєва носити браслет

Вищий антикорупційний суд зобовʼязав ексголову «Нафтогазу» Андрія Коболєва носити електронний браслет.

Рішення суд ухвалив на засіданні у вівторок, 14 березня.

Суддя частково задовольнила клопотання про зміну запобіжного заходу Коболєву. Прокурор просив арештувати його із альтернативним правом внесення застави в розмірі 365 мільйонів гривень. Суд наклав додатковий обов’язок носити браслет, однак заставу залишив без змін — 229 мільйонів.

Нагадаємо, що 8 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж зобов'язав російський "Газпром" виплатити НАК "Нафтогаз України" додаткові $2,56 млрд компенсації за недопостачання узгоджених обсягів газу для транзиту. 2018 року Андрій Коболєв отримав премію в $7,9 млн (і перевів їх мамі в Америку), а комерційний директор компанії Юрій Вітренко – $6 млн премії за перемогу в Стокгольмському арбітражному суді в суперечці з "Газпромом" за транзитним контрактом.

Загальний обсяг премій менеджменту "Нафтогазу" в кількості 41 людини затверджено на рівні 1% від суми виграшу в арбітражі (4,6 млрд дол. США) у 46,3 млн доларів.

Державна аудиторська служба стверджувала, що Коболєву сплатили 228 млн грн премії у порушення постанови уряду. Однак "Нафтогаз" звернувся до суду з проханням визнати протиправним і скасувати цю вимогу.

Коболєва звільнили з посади очільника "Нафтогазу" в 2021 році.

Уже в січні 2023 Андрію Коболєву оголосили підозру в заволодінні у 2018 році понад 229 млн грн. За даними слідства, очільник компанії в травні 2018 року нібито всупереч вимогам законодавства видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому виплатили майже 261 млн грн (еквівалент 10 млн дол. США) за екстраординарні досягнення.

ВАКС як суд першої інстанції відмовив прокурорам САП у взятті Коболєва під варту, але Апеляційна палата постановила, що він має внести заставу в понад 229 млн гривень. 7 березня в САП повідомили, що інформації про вчасне внесення ним застави в органах досудового слідства немає.