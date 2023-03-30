Шмигаль анонсував реформу МСЕК та військово-лікарських комісій

Всі терміни з розслідування обставин поранення будуть скорочені, пообіцяв глава уряду.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував реформу медико-соціальних експертних комісій та військово-лікарських комісій.

Як повідомив глава уряду на засіданні КМУ 30 березня, ця реформа - одна з основних рамкових завдань у сфері ветеранської політики.

"Не має бути черг, незрозумілих довідок та бігання між кабінетами. Робимо проходження цих комісій максимально комфортним для військовослужбовців. Довідки мають ходити за ветераном, а не навпаки", - сказав прем'єр.

За словами Шмигаля, скоротять усі терміни з розслідування обставин поранення, суттєво збільшать кількість штатних і гарнізонних ВЛК та максимально цифровізують усі погодження.

"Пілотні проекти вже запустили, і цьогоріч оновлені підходи повинні запрацювати по всій країні", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, нині Денис Шмигаль назвав вісім основних рамкових завдань у сфері ветеранської політики. У цьому напрямку уряд починає затвердження низки стратегій, нормативних документів та програм.

Раніше Кабмін підтримав безоплатні медогляди для ветеранів та родин загиблих захисників.