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Шмигаль анонсував реформу МСЕК та військово-лікарських комісій

Всі терміни з розслідування обставин поранення будуть скорочені, пообіцяв глава уряду.

Шмигаль анонсував реформу МСЕК та військово-лікарських комісій
Фото: kmu.gov.ua

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував реформу медико-соціальних експертних комісій та військово-лікарських комісій.

Як повідомив глава уряду на засіданні КМУ 30 березня, ця реформа - одна з основних рамкових завдань у сфері ветеранської політики.

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"Не має бути черг, незрозумілих довідок та бігання між кабінетами. Робимо проходження цих комісій максимально комфортним для військовослужбовців. Довідки мають ходити за ветераном, а не навпаки", - сказав прем'єр.

За словами Шмигаля, скоротять усі терміни з розслідування обставин поранення, суттєво збільшать кількість штатних і гарнізонних ВЛК та максимально цифровізують усі погодження. 

"Пілотні проекти вже запустили, і цьогоріч оновлені підходи повинні запрацювати по всій країні", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, нині Денис Шмигаль назвав вісім основних рамкових завдань у сфері ветеранської політики. У цьому напрямку уряд починає затвердження низки стратегій, нормативних документів та програм.

Раніше Кабмін підтримав безоплатні медогляди для ветеранів та родин загиблих захисників.

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