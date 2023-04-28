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В український держбюджет надійшло $1,25 млрд від США

Кошти надали через цільовий фонд Світового банку у межах четвертого додаткового фінансування.

В український держбюджет надійшло $1,25 млрд від США
Фото: ОПУ

28 квітня до державного бюджету України надійшли грантові кошти - 1,25 млрд доларів від Сполучених Штатів Америки. 

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Кошти надали через цільовий фонд Світового банку у межах четвертого додаткового фінансування для проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE).

Ця фінансова допомога дозволяє фінансувати першочергові соціальні видатки у повному обсязі, зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко. Їх скерують на забезпечення пенсійних виплат, окремих програм державної соціальної допомоги (виплати ВПО), зарплат працівників охорони здоров’я та виплат співробітникам ДСНС.

Нагадаємо, у березні США виділили ще $1,25 млрд гранту. А в лютому до держбюджету України надійшла друга частина додаткового фінансування на $203 млн під гарантії Великобританії через проєкт Світового банку.

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