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НБУ перерахував до держбюджету найбільшу в своїй історії суму

Нацбанк перерахував до держбюджету майже 72 млрд грн.

НБУ перерахував до держбюджету найбільшу в своїй історії суму
Фото: Нацбанк

Національний банк перерахував до Державного бюджету України майже 72 млрд грн зі свого прибутку за минулий рік. Це найбільша в історії Національного банку сума частини прибутку до розподілу, яку скеровано до Держбюджету.

Про це повідомляє пресслужба регулятора. 

Зазначається, що в умовах війни – це вагомий внесок в посилення обороноздатності країни та наближення перемоги.

Нацбанк нагадав, що 24 квітня Рада Національного банку затвердила консолідовану фінансову звітність регулятора за 2022 рік. За підсумками 2022 року прибуток до розподілу Національного банку становив 91 млрд грн.

Ця сума традиційно, відповідно до Закону України "Про Національний банк України", частково спрямовується до Держбюджету, а частково – в загальні резерви Національного банку.

Нагадаємо, НБУ зберіг облікову ставку на рівні 25% і покращив прогноз сповільнення інфляції. Нацбанк прогнозує, що у 2023 році інфляція сповільниться із 18,7% до 14,8%, а в наступні роки – повернеться до однознакового рівня. Водночас НБУ поліпшив прогноз економічного зростання у 2023 році з 0,3% до 2,0%.

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