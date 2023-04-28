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Посли ЄС підтримали продовження лібералізації торгівлі з Україною

Далі це рішення має схвалити Європейський парламент із подальшим ухваленням офіційного рішення Європейською радою. Процедура має бути завершена наприкінці травня.

Посли ЄС підтримали продовження лібералізації торгівлі з Україною
Фото: EPA/UPG

Посли країн-членів Європейського Союзу підтримали продовження лібералізації торгівлі з Україною. 

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна. 

"Комітет постійних представників (Coreper) щойно підтримав оновлення Положення про тимчасову лібералізацію торгівлі, що доповнює торговельні поступки в рамках Угоди про асоціацію між ЄС та Україною. Це підтримає економіку України після повномасштабного вторгнення Росії в Україну", - йдеться в повідомленні шведського представництва, яке головує в ЄС.

Зазначається, що далі це рішення має схвалити Європейський парламент із подальшим ухваленням офіційного рішення Європейською радою. Процедура має бути завершена наприкінці травня.

Днем раніше, "зелене світло" на продовження скасування ввізних мит на український експорт до Європейського Союзу терміном на один рік для підтримки економіки країни дав комітет Європейського парламенту з міжнародної торгівлі. Голосування в рамках пленарного засідання заплановано на сесії, яка відбудеться 8-11 травня.

Також зазначається, що проблемним стало питання заборони на ввезення української сільськогосподарської продукції п'ятьма країнами ЄС - Польщею, Болгарією, Угорщиною, Румунією та Словаччиною. Вона зумовлена скупченням у цих країнах української сільськогосподарської продукції, призначеної для подальшого імпорту. 

У зв'язку з цим 19 квітня президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила пропозиції запровадити тимчасову - до 5 червня - заборону на ввезення для цих п'яти країн на кукурудзу, пшеницю, ріпак, соняшник і соняшникову олію. Крім того, для цих країн передбачено фінансову компенсацію розміром 100 млн євро.

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