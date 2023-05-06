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Новий очільник делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні зустрівся з керівництвом ОПУ

Українська сторона наголосила на пріоритетності повернення всіх українських військовополонених.

Новий очільник делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні зустрівся з керівництвом ОПУ
Фото: ОПУ

Очільник делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні Юрг Еглін зустрівся зі заступником керівника Офісу Президента Олексієм Кулебою.

Про це йдеться на сайті глави держави.

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Сторони обговорили посилення співпраці. Зокрема, йшлося про відновлення життєдіяльності в деокупованих регіонах, а також у задоволенні потреб вимушених переселенців та дітей України.

"Нашим пріоритетом також є повернення всіх українських військовополонених, надання їм гуманітарної допомоги і медикаментів, включно з тими, хто утримується на тимчасово окупованих територіях України", – наголосив Олексій Кулеба.

Юрг Еглін висловив готовність до подальшого співробітництва.

Очільник делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні Юрг Еглін
Фото: ОПУ
Очільник делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні Юрг Еглін

"Прибувши до України, я на власні очі побачив неймовірні страждання людей. Щоб і далі якнайкраще допомагати українцям гуманітарно, я сподіваюся на подальше поглиблення нашої взаємодії з Офісом Президента України", – зазначив очільник МКЧХ в Україні.

Нагадаємо, торік ексголова Міжнародного комітету Червоного Хреста Мір’яна Сполярич-Еґґер заявила, що бачить можливість великої угоди про обмін військовополоненими між Україною та Росією.

Тим часом український омбудсман Дмитро Лубінець виступає за створення нової міжнародної організації як альтернативи Міжнародному комітету Червоного Хреста. На думку Уповноваженого, те, що на даний час тільки Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) має мандат на відвідування полонених, спілкування з ними, фіксацію умов утримання, забезпечення їхніх прав, зокрема, права на спілкування з рідними, є проблемою. 

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