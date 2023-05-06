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Росіяни планують створити спецтабори для чоловіків на окупованих територіях

Сама постанова стосується й територій Росії. 

Росіяни планують створити спецтабори для чоловіків на окупованих територіях
Фото: Telegram/НАЕК "Енергоатом"

Російські загарбники хочуть створити спеціальні табори для чоловіків призовного віку під час так званої евакуації цивільних на тимчасово окупованій території.

Про це повідомив Центр національного спротиву. 

В уряді Росії обговорюють зміни до постанови "Про порядок евакуації населення, матеріальних та культурних цінностей в безпечні райони". Одне з питань до обговорення - це процес "евакуації" військовозобов’язаних чоловіків.

За даними Центру, росіяни планують перевіряти населення на тимчасово окупованих територіях під час так званих евакуацій й вивозити чоловіків до окремих таборів, де їх передаватимуть в підпорядкування військкоматів.

"Сама постанова стосується й територій Росії. Відтак, ймовірно, росіяни планують протестувати даний процес на окупованих територіях України з подальшим застосуванням на території Росії", - додали у ЦНС.

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Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Маріуполі почали роботу "призовні комісії" росіян.

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