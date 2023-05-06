Росіяни планують створити спецтабори для чоловіків на окупованих територіях

Російські загарбники хочуть створити спеціальні табори для чоловіків призовного віку під час так званої евакуації цивільних на тимчасово окупованій території.

Про це повідомив Центр національного спротиву.

В уряді Росії обговорюють зміни до постанови "Про порядок евакуації населення, матеріальних та культурних цінностей в безпечні райони". Одне з питань до обговорення - це процес "евакуації" військовозобов’язаних чоловіків.

За даними Центру, росіяни планують перевіряти населення на тимчасово окупованих територіях під час так званих евакуацій й вивозити чоловіків до окремих таборів, де їх передаватимуть в підпорядкування військкоматів.

"Сама постанова стосується й територій Росії. Відтак, ймовірно, росіяни планують протестувати даний процес на окупованих територіях України з подальшим застосуванням на території Росії", - додали у ЦНС.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Маріуполі почали роботу "призовні комісії" росіян.