Безпека ЗАЕС має передбачати її повну демілітаризацію та деокупацію, - Кислиця в Радбезі ООН

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця наголосив, що принципи гарантування ядерної безпеки на Запорізькій АЕС мають передбачати повну демілітаризацію та деокупацію станції.

Про це він заявив у вівторок на засіданні Ради безпеки ООН щодо ситуації на ЗАЕС, передає "Укрінформ".

Кислиця нагадав, що Росія продовжує активно використовувати атомну станцію у воєнних цілях, розмістивши там близько 500 військовослужбовців і 50 одиниць важкого озброєння. Військова техніка, боєприпаси та вибухові речовини, за словами постпреда, розташовані в турбінних залах енергоблоків 1, 2 та 4.

Коментуючи п’ять принципів ядерної безпеки ЗАЕС, які сформулював гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гросі у своєму виступі, Кислиця зазначив: "Ми беремо до відома принципи генерального директора, спрямовані на сприяння забезпеченню ядерної безпеки на ЗАЕС... Однак ці принципи мають бути доповнені вимогою щодо повної демілітаризації та деокупації станції".

За словами Кислиці, вони мають охоплювати такі елементи: по-перше, виведення військ і всього іншого російського персоналу, незаконно присутнього на станції; по-друге, гарантії безперебійного електропостачання ЗАЕС із території, підконтрольної уряду України; по-третє, гуманітарний коридор для забезпечення ротації управлінського, експлуатаційного та ремонтного персоналу ЗАЕС з метою підтримки станції в безпечному стані.

Україна вважає за необхідне включити ці елементи в нову резолюцію Ради керівників МАГАТЕ, якщо такий документ буде запропоновано для ухвалення на її наступній сесії.

Постпред також нагадав, що радіаційна та ядерна безпека є першим пунктом Формули миру президента Володимира Зеленського.

У вівторок відбулося засідання Ради Безпеки ООН, скликане партнерами України ­– Францією та Еквадором, – на якому розгадалася ситуація на Запорізькій АЕС. Постпред РФ Василь Небензя заявив, що на станції нібито немає російського озброєння та військових. З жорсткою критикою Росії виступили, зокрема, США, Велика Британія, Франція, Албанія, Японія, Еквадор.

Літня сесія Ради керівників МАГАТЕ розпочнеться 5 червня.

Нагадаємо, раніше очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі представив оновлений план забезпечення безпеки ЗАЕС. Він зазначив, що узгоджував його під час численних зустрічей із керівництвом України та Росії після свого візиту на ЗАЕС у вересні 2022 року.

Цей план складається з п’яти принципів:

Не можна здійснювати жодних атак з боку ЗАЕС або щодо неї, зокрема спрямованих на сховище відпрацьованого ядерного палива реакторів, іншу критичну інфраструктуру або персонал.

ЗАЕС не повинна використовуватися як сховище або база для зберігання важкого озброєння, наприклад реактивних систем залпового вогню, артилерійських систем і боєприпасів, а також танків або військовослужбовців.

Не можна піддавати ризику електропостачання ЗАЕС.

Усі споруди, системи й компоненти, необхідні для безпечної і надійної роботи ЗАЕС, повинні бути захищені від нападів або актів саботажу.

Не слід вживати жодних заходів, що підривають ці принципи.

Експерти МАГАТЕ, які працюють на ЗАЕС, мають стежити за дотриманням цих принципів. Вони доповідатимуть Гроссі, а той публічно повідомить про порушення згаданих принципів.