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Залужний і генерал США Міллі обговорили потребу України в далекобійних снарядах і винищувачах F-16

Також ішлося про додаткові системи ППО.

Залужний і генерал США Міллі обговорили потребу України в далекобійних снарядах і винищувачах F-16
Фото: Пресслужба Валерія Залужного

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Про це йдеться  в дописі Залужного у соцмережах.

Головнокомандувач розповів американському колезі про ситуацію на фронті, подальші плани Збройних Сил щодо визволення української території, можливі дії окупантів та масовані ворожі атаки крилатими і балістичними ракетами, ударними безпілотниками та керованими авіабомбами.

"Приділили увагу питанню постачання озброєння, військової техніки і боєприпасів. Серед пріоритетних потреб - далекобійні снаряди... Важливо працювати над посиленням протиповітряної оборони України за рахунок додаткових систем та винищувачів F-16", - зазначив Залужний.

Нагадаємо, днями Головнокомандувач ЗСУ обговорив із головнокомандувачем Сил НАТО в Європі передачу Україні винищувачів F-16.

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