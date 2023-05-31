Окупанти обстріляли Дніпропетровщину з артилерії

Минулось без загиблих та постраждалих.

Сьогодні, 31 травня, російські окупаційні війська завдали удару по Марганецькій громаді Нікопольського району Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Росіяни завдали удару з важкої артилерії, на щастя, минулось без загиблих та постраждалих.

Зараз наслідки російської атаки з’ясовують рятувальники, котрі обстежують уражені території.

Нагадаємо, вчора ввечері та сьогодні зранку росіяни атакували громади Дніпропетровської області за допомогою дронів. В результаті постраждав восьмирічний хлопчик.