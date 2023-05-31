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Окупанти обстріляли Дніпропетровщину з артилерії

Минулось без загиблих та постраждалих.

Окупанти обстріляли Дніпропетровщину з артилерії
Ілюстративне фото
Фото: Сергій Лисак

Сьогодні, 31 травня, російські окупаційні війська завдали удару по Марганецькій громаді Нікопольського району Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Росіяни завдали удару з важкої артилерії, на щастя, минулось без загиблих та постраждалих.

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Зараз наслідки російської атаки з’ясовують рятувальники, котрі обстежують уражені території.

Нагадаємо, вчора ввечері та сьогодні зранку росіяни атакували громади Дніпропетровської області за допомогою дронів. В результаті постраждав восьмирічний хлопчик.

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