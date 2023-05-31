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У метро Києва пасажирка потрапила під потяг (оновлено)

Через інцидент зачинили на вхід та вихід станції "Площа Українських Героїв", "Олімпійська" та "Палац "Україна".

У метро Києва пасажирка потрапила під потяг (оновлено)
Фото: EPA/UPG

У Києві на станції метро "Палац "Україна" пасажирка потрапила під потяг.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

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На місце події викликали всі необхідні служби, а також медиків. 

За інформацією КМДА, зачинені на вхід та вихід станції "Площа Українських Героїв" (колишня "Площа Льва Толстого"), "Олімпійська" та "Палац "Україна". А рух поїздів синьою лінією метро здійснюється від станції "Героїв Дніпра" до станції "Майдан Незалежності" та від станції  "Либідська" до станції "Теремки"

"Про відновлення руху поїздів повідомимо додатково", - додали в міськдержадміністрації.

Оновлення 18.08. На жаль, жінка загинула, обставини трагедії з'ясовують правоохоронці. У КМДА додали, що метрополітен відновив роботу у звичайному режимі.

Нагадаємо, у 2019-му у Києві на "синій" гілці метро жінка кинулася під потяг. Травми потерпілої виявилися несумісними з життям, людина померла на місці.

Раніше у харківському метро матір з двома дітьми стрибнула під потяг. На щастя, всі залишилися живі.

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