У метро Києва пасажирка потрапила під потяг (оновлено)

Через інцидент зачинили на вхід та вихід станції "Площа Українських Героїв", "Олімпійська" та "Палац "Україна".

У Києві на станції метро "Палац "Україна" пасажирка потрапила під потяг.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

На місце події викликали всі необхідні служби, а також медиків.

За інформацією КМДА, зачинені на вхід та вихід станції "Площа Українських Героїв" (колишня "Площа Льва Толстого"), "Олімпійська" та "Палац "Україна". А рух поїздів синьою лінією метро здійснюється від станції "Героїв Дніпра" до станції "Майдан Незалежності" та від станції "Либідська" до станції "Теремки"

"Про відновлення руху поїздів повідомимо додатково", - додали в міськдержадміністрації.

Оновлення 18.08. На жаль, жінка загинула, обставини трагедії з'ясовують правоохоронці. У КМДА додали, що метрополітен відновив роботу у звичайному режимі.

Нагадаємо, у 2019-му у Києві на "синій" гілці метро жінка кинулася під потяг. Травми потерпілої виявилися несумісними з життям, людина померла на місці.

Раніше у харківському метро матір з двома дітьми стрибнула під потяг. На щастя, всі залишилися живі.