Кличко відповів на петицію про перейменування вулиці на честь Дмитра Коцюбайла

Міський голова Києва Віталій Кличко відповів на петицію про перейменування однієї з вулиць столиці на честь загиблого Героя України, командира спецпідрозділу «Вовки Да Вінчі» Дмитра Коцюбайла.

Про це повідомили на сайті Київради.

Кличко пообіцяв винести це питання на електронне голосування.

«Керуючись положеннями особливої процедури перейменування, пропозицію щодо перейменування однієї з вулиць у місті Києві на честь Дмитра Коцюбайла буде винесено на електронне рейтингове голосування», — відповів Кличко.

Нагадаємо, що петицію із пропозицією перейменувати на честь Героя України Дмитра Коцюбайла «Да Вінчі» вулицю Німанську у Києві зареєструвала акторка Ада Роговцева.

7 березня під Бахмутом загинув Герой України Дмитро Коцюбайло. Він воював проти російських окупантів з 2014 року. Його поховали на Аскольдовій могилі у Києві.