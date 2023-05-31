Ремонт і регулювання вікон у Києві: як заощадити на заміні віконних конструкцій?

Своєчасне регулювання вікон - Заощаджуємо на заміні вікон

Про те, як продовжити термін експлуатації пластикових вікон і дверей, більшість українців не згадує до тих пір, поки вікно раптово не ламається. Щоб заощадити на заміні віконних конструкцій, потрібно вчасно проводити їх обслуговування. Це стосується як бюджетних варіантів, так і більш дорогих. В обслуговування вікон входить чистка та регулювання фурнітури, змащування (або заміна) ущільнювача.

Ремонт пластикових вікон Київ

Як показує досвід майстрів по ремонту вікон компанії "Енфілд Віндовс" https://enfield-windows.com/ua/kyiv, якщо обслуговування не робити регулярно, то зростає навантаження на віконний механізм, через що він швидше зношується і ламається. Як часто потрібно робити регулювання і обслуговування фурнітури, щоб пластикові вікна прослужили не пару років, а десятиліття?

Своєчасне регулювання та обслуговування вікон

Зазвичай кілька сезонів після встановлення вікно справляється зі своєю функцією. Але з часом, під власною вагою вікно просідає, а найдрібніший пил проникає в елементи механізму. У результаті: вікно не щільно закривається, його герметичність знижується і в будинок проникає більше шуму і пилу, відчувається, що з вікна тягне і збільшуються тепловтрати.

Регулювання пластикового вікна

Своєчасне регулювання та обслуговування вирішують ці проблеми і збільшують термін служби віконних конструкцій. Але як часто потрібно проводити такі роботи? Виходячи з досвіду, майстри компанії "Енфілд Віндовс" радять проводити профілактику вікон не рідше 1 разу на 2-3 роки, навіть якщо зовні здається, що з вікнами все гаразд.

Також регулювання потрібне, якщо ви помічаєте такі ознаки:

● з вікна дме;

● ручку важко повернути, вона не до кінця закривається або розбовталася;

● стулка чіпляється під час відкривання і закривання;

● заїдає поворотно-відкидний механізм, стулку може заклинити.

Зробити самому чи викликати майстра?

Відрегулювати пластикові вікна можна самому. Майстри компанії "Енфілд Віндовс" підготували відеоінструкцію, в якій наочно показали, що і як потрібно зробити.

Якщо у вас немає досвіду в регулюванні та обслуговуванні, то краще скористатися послугами майстра. Майстер по ремонту вікон - https://enfield-windows.com/ точно визначить, у чому проблема в кожному конкретному випадку, і професійно її усуне: проведе необхідне регулювання і, якщо буде потрібно, замінить ущільнювач або пошкоджені елементи віконної фурнітури. Такі роботи за ціною цілком доступні і заощадять час, нерви і гроші, які ви витратили б на встановлення нових металопластикових вікон і дверей.