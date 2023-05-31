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Світ знає, яку фундаментальну роль наш морський зерновий експорт відіграє для продовольчої безпеки, - Зеленський

Одещина – одна з основ безпеки всього нашого півдня, а отже, й держави. 

Світ знає, яку фундаментальну роль наш морський зерновий експорт відіграє для продовольчої безпеки, - Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент України здійснив робочу поїздку в Одесу, під час якої відвідав поранених захисників у шпиталі та вручив державні нагороди. Також він провів в Одесі спеціальну нараду щодо безпекової та соціальної ситуації в регіоні. 

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Область – пріоритетна з усіх поглядів. Саме Одещина – одна з основ безпеки всього нашого півдня, а отже, й держави. Дуже важливі результати є на Одещині в Служби безпеки України у протидії російським диверсантам. Була доповідь генерала Москальова щодо ситуації в районах відповідальності ОСУВ “Одеса”. Детально розібрали, як посилити оборону”, - розповів президент.

Також на нараді обговорили економічні питання, робочі місця, соціальне забезпечення.

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Верховний головнокомандувач також провів виїзне засідання Ставки. На ньому спеціальну увагу приділили зерновому коридору, безпеці в Чорному морі.

“Світ знає, яку фундаментальну роль наш морський зерновий експорт відіграє для продовольчої безпеки. Та й загалом безпека в Чорному морі, дієвість норм міжнародного права щодо мореплавства – це глобально важливий безпековий чинник. Усі морські країни світу зараз бачать, що може загрожувати їхнім портам, їхнім акваторіям, якщо Росії зійде з рук блокування мореплавства в Чорному морі”, - зазначив президент.

Він нагадав, що з трьох портів, які були погоджені в межах Чорноморської зернової ініціативи, порт “Південний” фактично заблокований. 

“Понад півтора мільйона тонн агропродукції накопичено в одному “Південному”. І це зерно, яке очікують щонайменше десять країн світу, зокрема Туреччина, Єгипет, Бангладеш, Китай. Очевидно: що менше продовольства постачається в ці країни, у ці регіони, то вищі там ціни на їжу, то більше втрачають люди в цих країнах зі своїх сімейних бюджетів”, -наголосив Зеленский.

Він додав, що блокада одного порту в Україні створює надзвичайно серйозні ризики для різних народів, зокрема для тих, відносинами з якими Росія ще й намагається спекулювати.

Також голова держави подякував США за новий оборонний пакет для наших воїнів. 

Нагадаємо, Міністерство оборони США оголосило про додаткову безпекову допомогу для задоволення критичних потреб України в сфері безпеки та оборони. 

Вартість цього пакета допомоги сягає 300 млн доларів. До пакета допомоги входять боєприпаси до ППО, артилерійські боєприпаси, засоби протитанкової боротьби та інше.

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