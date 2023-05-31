У ВР напрацювали новий законопроєкт про повернення доплат військовим
У ВР напрацювали новий законопроєкт про повернення доплат військовим
Трубіцин зміг виїхати з України завдяки листу від Буданова, – "Схеми" (доповнено)
Трубіцин зміг виїхати з України завдяки листу від Буданова, – "Схеми" (доповнено)
Ердоган переміг. Чи зміниться зовнішня політика Туреччини
Ердоган переміг. Чи зміниться зовнішня політика Туреччини
У передмісті Бахмута ЗСУ призупинили рух, - Маляр
У передмісті Бахмута ЗСУ призупинили рух, - Маляр
Чи повернуть військовим додаткові виплати?
Чи повернуть військовим додаткові виплати?
Верховна Рада зробила перший крок для збільшення виплат військовим
Верховна Рада зробила перший крок для збільшення виплат військовим
У Києві затримали ще дев’ятьох громадян, які публікували у соцмережах відео роботи ППО
У Києві затримали ще дев’ятьох громадян, які публікували у соцмережах відео роботи ППО
Бабак відмовився від наукового ступеня слідом за Лісовим
Бабак відмовився від наукового ступеня слідом за Лісовим
Удари по Москві. Чому це важливо
Удари по Москві. Чому це важливо
ГоловнаСуспільствоВійна

Російські окупанти мінують завод "Титан" в Армянську, – партизанський рух “Атеш”

Росіяни таким чином хочуть зупинити наступ України.

Російські окупанти мінують завод "Титан" в Армянську, – партизанський рух “Атеш”
Фото: Атеш

Російські війська мінують завод "Титан" в Армянську в тимчасово окупованому Криму.

Про  це повідомив партизанський рух “Атеш”.

“Агент "Атеш" повідомляє про те, що російські окупанти почали мінувати кримський завод "Титан", що знаходиться біля міста Армянськ”, - йдеться у повідомленні.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

На думку партизанів, росіяни таким чином хочуть зупинити наступ ЗСУ та звинуватити Україну в "екологічному тероризмі". 

Нагадаємо, цієї зими на тимчасово окупованому півострові було зафіксовано розміщення техніки на заводі “Кримський титан”, а також підрозділи військ радіаційного, хімічного й біологічного захисту ЗС РФ. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies