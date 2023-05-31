Російські окупанти мінують завод "Титан" в Армянську, – партизанський рух “Атеш”

Російські війська мінують завод "Титан" в Армянську в тимчасово окупованому Криму.
Про це повідомив партизанський рух “Атеш”.
“Агент "Атеш" повідомляє про те, що російські окупанти почали мінувати кримський завод "Титан", що знаходиться біля міста Армянськ”, - йдеться у повідомленні.
На думку партизанів, росіяни таким чином хочуть зупинити наступ ЗСУ та звинуватити Україну в "екологічному тероризмі".
Нагадаємо, цієї зими на тимчасово окупованому півострові було зафіксовано розміщення техніки на заводі “Кримський титан”, а також підрозділи військ радіаційного, хімічного й біологічного захисту ЗС РФ.