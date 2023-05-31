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З окупованого Бердянська росіяни продовжують вивозити українське майно

Окупанти завантажують в кораблі зерно та метал.

З окупованого Бердянська росіяни продовжують вивозити українське майно
Збір врожаю в Мелітополі
Фото: EPA/UPG

У порт тимчасово окупованого Бердянська у Запорізькій області зайшли два російських кораблі. 

Про це повідомила пресслужба Бердянської МВА.

Зазначається, що в один корабель окупанти зараз завантажують зернові, а в другий - метал.

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“Схоже, окупанти відчувають, що для них уже почався зворотній відлік”, - наголосили в Бердянській МВА.

Раніше повідомлялось, що російська окупаційна адміністрація намагається контролювати український врожай і грабувати тимчасово окуповані ними території Запорізької області. Щоб аграрії не могли самостійно розпоряджатися вирощеним врожаєм, загарбники змушують їх вести електронний облік зерна та продуктів переробки.

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