Бабак відмовився від наукового ступеня слідом за Лісовим
Бабак відмовився від наукового ступеня слідом за Лісовим
САП підтвердила, що депутат Київради Трубіцин виїхав із України (доповнено)
САП підтвердила, що депутат Київради Трубіцин виїхав із України (доповнено)
Чи повернуть військовим додаткові виплати?
Чи повернуть військовим додаткові виплати?
Росія провела четверту за дві доби атаку на Київ. Уламки впали на будинки та авто, загинула людина, є поранені (оновлення)
Росія провела четверту за дві доби атаку на Київ. Уламки впали на будинки та авто, загинула людина, є поранені (оновлення)
Ердоган переміг. Чи зміниться зовнішня політика Туреччини
Ердоган переміг. Чи зміниться зовнішня політика Туреччини
Верховна Рада зробила перший крок для збільшення виплат військовим
Верховна Рада зробила перший крок для збільшення виплат військовим
Ядерна гра Північної Кореї
Ядерна гра Північної Кореї
У передмісті Бахмута ЗСУ призупинили рух, - Маляр
У передмісті Бахмута ЗСУ призупинили рух, - Маляр
У ВР напрацювали новий законопроєкт про повернення доплат військовим
У ВР напрацювали новий законопроєкт про повернення доплат військовим
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни підірвали дорогу в Чернігівській області на стику кордонів України, Білорусі та РФ

Вони вважають цю дорогу "танконебезпечною". 

Росіяни підірвали дорогу в Чернігівській області на стику кордонів України, Білорусі та РФ
Фото: скріншот

Росіяни підірвали дорогу в Чернігівській області на стику кордонів України, Білорусі та РФ.

Відповідне відео опублікували в Державній прикордонній службі. Судячи з ролика, йдеться про дорогу біля монументу "Три сестри". 

"Рубрика від «Київ за три дні» до «Підриваємо дороги, щоб нас не захопили». росіяни підірвали дорогу у Чернігівській області на стику кордонів України, білорусі та росії… хоча навряд їм це допоможе", – зазначили прикордонники. 

Російські пропагандисти сьогодні заявляли, що вибух відбувся сьогодні вранці. Росіяни зізналися, що ця ділянка "танконебезпечна", і що вони бояться просування українців на свою територію. 

Це дорога неподалік Сеньківки. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies