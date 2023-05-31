Росіяни підірвали дорогу в Чернігівській області на стику кордонів України, Білорусі та РФ.

Відповідне відео опублікували в Державній прикордонній службі. Судячи з ролика, йдеться про дорогу біля монументу "Три сестри".

"Рубрика від «Київ за три дні» до «Підриваємо дороги, щоб нас не захопили». росіяни підірвали дорогу у Чернігівській області на стику кордонів України, білорусі та росії… хоча навряд їм це допоможе", – зазначили прикордонники.

Російські пропагандисти сьогодні заявляли, що вибух відбувся сьогодні вранці. Росіяни зізналися, що ця ділянка "танконебезпечна", і що вони бояться просування українців на свою територію.

Це дорога неподалік Сеньківки.