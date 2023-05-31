Легіон "Свобода Росії" вербує росіян для нападу на Москву та штурму Кремля, – The Times

Добровольці легіону "Свобода Росії" вербують росіян для нових операцій.

Про це повідомляє видання The Times.

Так, боєць із позивним "Цезар" заявив, що російські партизани мають тисячі охочих вступити до їхніх лав і продовжуватимуть рейди на кордоні, поки їхні сили не стануть достатньо великими для штурму Москви.

"У нас є серйозні можливості. У нас є міномети, бронемашини, "Стінгери", переносні протитанкові комплекси і високоефективний підрозділ безпілотної розвідки", – сказав він, зазначивши, що в легіоні "Свобода Росії" налічується від 500 до 1000 бійців.

За його словами, вони планують збільшувати чисельність у міру того, як все більше росіян будуть готові повстати проти режиму Володимира Путіна.

"Цезар" наголосив, що усі бійці легіону – громадяни РФ.

"Ми не злочинці і не приватна військова компанія, як "Вагнера". Усі ми є громадянами РФ. Деякі з нас раніше служили у ЗСУ", – сказав він.

"Цезар" також заявив, що рейд у Бєлгородській області також був частиною плану. За його словами, ці події мали на меті підтримати контрнаступ ЗСУ, а також провести вербувальну кампанію. Він також зазначив, що такими діями добровольці прагнуть спонукати росіян повстати проти Путіна.

Разом із тим, доєднатися до лав легіону не так просто – спочатку росіяни мають пройти ретельну перевірку та відбір. Лише після цього добровольців будуть допускати до проходження необхідної підготовки та вступу до лав "Свободи Росії".

Нагадаємо, 22 травня російські добровольчі формування заявили, що повертаються "звільняти" РФ. Перед цим у прикордонних районах пролунали вибухи. Місцева влада РФ спочатку заперечувала, що в області відбувається щось екстраординарне, але визнала, що була атака безпілотників. Губернатор Білгородської області РФ Гладков стверджує, що БпЛА скинув вибухівку. А губернатор Брянської області Богомаз заявив про обстріл одного населеного пункту.

Пізніше в ГУР Міноборони розповіли, що легіон "Свобода Росії" та бійці "Руського добровольчого корпусу" проводять на території Білгородської області операцію зі створення "смуги безпеки" для захисту цивільних українців. Операцію проводять винятково громадяни РФ.

Російські ж пропагандисти стосовно подій в Бєлгородській області поширюють лише заяву прессекретаря Путіна Пєскова про те, що президент РФ знає про прорив нібито "українських диверсантів". Також пропагандисти переконують, що цією інформацією українців намагаються відволікти від нібито захоплення міста Бахмут росіянами.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк у березні, коли на Брянщину зайшли бійці РДК, зазначав, що історії про українські ДРГ в РФ – це класична провокація. У ГУР тоді ж сказали, що події в Брянській області є внутрішнім протистоянням громадян РФ.