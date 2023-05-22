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"Взяття" Бахмута та "диверсанти" в Бєлгородській області": у ЦПД спростували основні наративи російських ЗМІ на сьогодні

Усе, що відбувається на території РФ, - це виключно спротив російських громадян, які не підтримують війну.

"Взяття" Бахмута та "диверсанти" в Бєлгородській області": у ЦПД спростували основні наративи російських ЗМІ на сьогодні
Фото: dnipro.tv

Центр протидії дезінформації при РНБО України спростував нові фейки та маніпуляції, які сьогодні поширюють російські пропагандисти.

Про це повідомила пресслужба ЦПД у Telegram.

Зокрема, росЗМІ поширюють заяву прессекретаря Путіна про те, що президент РФ знає про прорив нібито "українських диверсантів" на територію Бєлгородської області РФ. Пропагандисти переконують, що цією інформацією українців намагаються відволікти від нібито захоплення міста Бахмут росіянами.

"Така заява є маніпуляцією та дезінформацією", - наголосили в ЦПД.

У Цернтрі також нагадали, що все, що відбувається на території РФ, - це виключно спротив російських громадян, які не підтримують війну проти України.

"Окрім цього, попри численні повідомлення російської влади про "взяття" українського Бахмута, згідно з офіційною заявою заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, Росії не вдалося оточити Бахмут, а ЗСУ зберігають контроль над промисловими та інфраструктурними обʼєктами і приватним сектором міста в районі "Літак"", - додали в ЦПД.

Нагадаємо, російські добровольчі формування заявили, що повертаються "звільняти" РФ. Перед цим у прикордонних районах пролунали вибухи.

Місцева влада спочатку заперечувала, що в області відбувається щось екстраординарне, але визнала, що була атака безпілотників. Губернатор Белгородської області РФ Гладков стверджує, що БпЛА скинув вибухівку. А грянської області Богомаз заявив про обстріл одного населеного пункту.

Пізніше в ГУР Міноборони України розповіли, що егіон "Свобода Росії" та бійці "Руського добровольчого корпусу" проводять на території Бєлгородської області РФ операцію зі створення "смуги безпеки" для захисту цивільних українців. Операцію проводять виключно громадяни РФ.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк також зазначав, що історії про українські ДРГ в РФ – це класична провокація. У ГУР тоді ж сказали, що події в Брянській області є внутрішнім протистоянням громадян РФ.

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