У Китаї почали бурити 10 000-метрову свердловину, яка стане найглибшою у країні

У Таримському басейні Китаю почали бурити 10 000-метрову свердловину, яка стане найглибшою в історії країни.

Про це пише Bloomberg.

Вузький вал пройде через щонайменше 10 континентальних пластів і досягне крейдяної системи у земній корі, яка містить породи, що датуються приблизно 145 мільйонами років.

Лідер країни Сі Цзіньпін закликав до більшого прогресу у глибокому дослідженні Землі у своєму виступі перед провідними вченими КНР у 2021 році. Така робота може допомогти виявити мінеральні та енергетичні ресурси та оцінити ризики екологічних лих, зокрема землетрусів та виверження вулканів.

Найглибшою рукотворною свердловиною на Землі, як і раніше, залишається російська Кольська надглибока свердловина, яка досягла глибини 12 262 метри у 1989 році після 20 років буріння.

Нагадаємо, “Укргазвидобування” запустило в роботу нову свердловину глибиною 5 800 м, яка дозволяє добувати 580 тис. кубометрів газу на добу.