Ердоган лідирує на президентських виборах у Туреччині

За підсумками другого туру виборів президента Туреччини після опрацювання 95,24% голосів виборців лідирує чинний керівник країни Реджеп Ердоган.

Про це повідомляє агентство Анадолу.

За даними Вищої виборчої комісії Ердоган набрав 52,34% голосів виборців, лідер опозиції Кемаль Киличдароглу – 47,66%. При цьому лідер опозиції лідирує в окремих провінціях на заході, сході та півдні країни, а також у провінції Анкара. В усіх інших перемогу здобуває Ердоган.

Реджеп Ердоган перемагає у 52 провінціях, Киличдароглу – у 29-ти.

За підрахунком результатів другого туру за кордоном (після підрахунку 32,07% голосів) перемогу здобуває президент Ердоган з показником 52,34%. Кемаль Киличдароглу набрав 47,66%.

Кемаль Киличдароглу лідирує за результатами голосування в США, Канаді, Австралії, Китаї, Казахстані, Болгарії, Греції, Румунії ПАР, Нігерії та інших країнах. Ердоган – в Норвегії, ФРН, Нідерландах, Франції, Ірані, Іраці, Узбекистані, Лівії, Єгипті, Пакистані, Малайзії та інших. Виборчі бюлетені з окремих країн все ще лишаються не врахованими.

Нагадаємо, у неділю 28 травня у Туреччині відбувся другий тур виборів президента. Чинному керівнику країни Реджепу Ердогану протистоїть лідер опозиції Кемаль Киличдароглу. Виборчі дільниці зачинилися о 17:00, триває підрахунок голосів.

14 травня у Туреччині відбулися президентські та парламентські вибори одночасно. Після опрацювання 100% бюлетенів у першому турі Ердоган отримав 49,51% голосів, тоді як його головний опонент Киличдароглу – 44,88%. Оскільки жоден із кандидатів не набрав 50% голосів, на 28 травня було призначено другий тур виборів.