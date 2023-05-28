Україна пережила одну з найбільших атаки “Шахедами”: ворог випустив 54 дрони, – президент

Сьогодні Україна пройшла через одну із найбільших російських атак “Шахедами” – ворог одночасно випустив 54 дрони.

Про це повідомив у Telegram президент України Володимир Зеленський.

“Майже всі вони збиті. На жаль, є влучання на Житомирщині. Але все ж більшість руйнувань вдалося відвернути, більшість життів, які могли забрати ці “Шахеди”, вдалося зберегти”, – сказав глава держави.

Він подякував всім, хто захищав небо України цієї ночі.

“Зенітні ракетні війська та авіація Повітряних сил, протиповітряна оборона Сухопутних військ та наші мобільні вогневі групи… Дякую вам, воїни”, – наголосив Зеленський.

Президент додав, що під час цієї терористичної атаки кількісно найпотужніший удар був спрямований саме проти Київської області.

“Саме так Росія відзначає День нашого древнього Києва… За свою історію Київ бачив різні підлості від загарбників. Пережив їх усіх – переживе і рашистів. Жодного з них тут не буде”, – підкреслив він.

Нагадаємо, за інформацією Генштабу ЗСУ цієї ночі Російська Федерація завдала чергового масованого удару по території України, застосувавши іранські ударні БпЛА “Shahed”. 58 безпілотників із 59 було знищено нашими захисниками. Загалом, протягом цієї доби противник завдав 91 авіаційний удар та здійснив близько 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.