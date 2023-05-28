​Напередодні. Удари по логістиці
​Напередодні. Удари по логістиці
Чому Пашинян вирішив віддати Азербайджану Карабах і що це змінює
Чому Пашинян вирішив віддати Азербайджану Карабах і що це змінює
Росія влаштувала масовану атаку на Київ. Є пошкодження від уламків і жертви
Росія влаштувала масовану атаку на Київ. Є пошкодження від уламків і жертви
Календарна реформа: чому це раціонально
Календарна реформа: чому це раціонально
Іран назвав звинувачення Зеленського у постачанні безпілотників Росії “безглуздими”
Іран назвав звинувачення Зеленського у постачанні безпілотників Росії “безглуздими”
У Бєлгородській області зібрана важлива інформація, - ГУР
У Бєлгородській області зібрана важлива інформація, - ГУР
​Похід у Росію. Далі буде
​Похід у Росію. Далі буде
Анастасія Афіна про полон в Оленівці: “Нам забороняли рвати черешню, та її не рвали й наглядачі. Ягоди просто гнили на дереві”
Анастасія Афіна про полон в Оленівці: “Нам забороняли рвати черешню, та її не рвали й наглядачі. Ягоди просто гнили на дереві”
Молитва за визволення України: Залужний поширив ролик про наступ із закликом приєднуватися до лав ЗСУ
Молитва за визволення України: Залужний поширив ролик про наступ із закликом приєднуватися до лав ЗСУ
ГоловнаСуспільствоВійна

​Ворожі атаки зруйнували чи пошкодили близько 10 тис. будинків на Запоріжжі, – ОВА

Окупанти регулярно обстрілюють територію регіону.

​Ворожі атаки зруйнували чи пошкодили близько 10 тис. будинків на Запоріжжі, – ОВА

Унаслідок російських атак у Запорізькій області зафіксовано близько 10 000 пошкоджених чи зруйнованих будинків. Наразі у програмі “єВідновлення” зареєструвалися 7 324 осіб.

Про це повідомляє у Telegram голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

“Ситуація в Енергодарі стабільна, проте росіяни у будь-який момент можуть своїми діями призвести до катастрофи. На випадок позаштатних ситуацій на ЗАЕС спільно з ДСНС відпрацювали всі необхідні заходи радіаційного контролю, провели навчання з евакуації”, – розповів він.

За словами Малашка, у зв’язку з воєнним станом було ухвалене рішення про заборону відкриття сезону на пляжних об’єктах у Запоріжжі, проте люди продовжують вести звичний спосіб життя та відпочивати. 

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал
 

Нагадаємо, станом на кінець березня жителі Київської області надали 55 102 заяви на компенсацію зруйнованого житла, його загальна площа – 4 млн 501 тис. 538 квадратних метрів.

25 січня Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України та Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ) підписали Меморандум про співробітництво. Він передбачає запуск платформи “Україна – наш Дім” (Ukraine is Home), метою якої є полегшення доступу до рішень з відбудови житла для людей, чиї будинки були пошкоджені або зруйновані під час війни.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies