​Ворожі атаки зруйнували чи пошкодили близько 10 тис. будинків на Запоріжжі, – ОВА

Унаслідок російських атак у Запорізькій області зафіксовано близько 10 000 пошкоджених чи зруйнованих будинків. Наразі у програмі “єВідновлення” зареєструвалися 7 324 осіб.

Про це повідомляє у Telegram голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

“Ситуація в Енергодарі стабільна, проте росіяни у будь-який момент можуть своїми діями призвести до катастрофи. На випадок позаштатних ситуацій на ЗАЕС спільно з ДСНС відпрацювали всі необхідні заходи радіаційного контролю, провели навчання з евакуації”, – розповів він.

За словами Малашка, у зв’язку з воєнним станом було ухвалене рішення про заборону відкриття сезону на пляжних об’єктах у Запоріжжі, проте люди продовжують вести звичний спосіб життя та відпочивати.

Нагадаємо, станом на кінець березня жителі Київської області надали 55 102 заяви на компенсацію зруйнованого житла, його загальна площа – 4 млн 501 тис. 538 квадратних метрів.

25 січня Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України та Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ) підписали Меморандум про співробітництво. Він передбачає запуск платформи “Україна – наш Дім” (Ukraine is Home), метою якої є полегшення доступу до рішень з відбудови житла для людей, чиї будинки були пошкоджені або зруйновані під час війни.