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Окупанти завдали ракетного удару по Краматорську

Тип ракети встановлюється. 

Окупанти завдали ракетного удару по Краматорську
Ілюстративне фото
Фото: facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko

28 травня вдень російські військові поцілили у поле навколо Краматорська.

Про це розповів начальник міської військової адміністрації Олександр Гончаренко, інформує Суспільне.

"Ракета влучила в полі навколо міста. Тип ракети встановлюється. Вибухотехніки ще працюють на місці", — зазначив начальник МВА.

За його словами, травмованих та загиблих немає. Вибух пролунав під час повітряної тривоги.

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Нагадаємо, що 26 травня росіяни вбили двох жителів Донеччини.

Напередодні російські окупанти скинули бомбу ФАБ-250 на Нью-Йорк у Донецькій області. 

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