Окупанти завдали ракетного удару по Краматорську

28 травня вдень російські військові поцілили у поле навколо Краматорська.

Про це розповів начальник міської військової адміністрації Олександр Гончаренко, інформує Суспільне.

"Ракета влучила в полі навколо міста. Тип ракети встановлюється. Вибухотехніки ще працюють на місці", — зазначив начальник МВА.

За його словами, травмованих та загиблих немає. Вибух пролунав під час повітряної тривоги.

Нагадаємо, що 26 травня росіяни вбили двох жителів Донеччини.

Напередодні російські окупанти скинули бомбу ФАБ-250 на Нью-Йорк у Донецькій області.