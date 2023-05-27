Минулої доби росіяни вбили двох жителів Донеччини

Минулої доби, 26 травня, росіяни вбили двох жителів Донеччини.

Про це повідомив керівник Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, трагедії сталися у у Васюківці та Часовому Яру.

Крім того, ще п'ятеро осіб були поранені.

"Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - додав Кириленко.

Нагадаємо, напередодні російські окупанти скинули бомбу ФАБ-250 на Нью-Йорк у Донецькій області. Також загарбники завдали авіаудару по Авдіївці - під обстріл потрапив житловий будинок.