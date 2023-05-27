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Минулої доби росіяни вбили двох жителів Донеччини

П'ятеро осіб були поранені.

Минулої доби росіяни вбили двох жителів Донеччини

Минулої доби, 26 травня, росіяни вбили двох жителів Донеччини.

Про це повідомив керівник Донецької ОВА Павло Кириленко.

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За його словами, трагедії сталися у у Васюківці та Часовому Яру.

Крім того, ще п'ятеро осіб були поранені.

"Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - додав Кириленко.

Нагадаємо, напередодні російські окупанти скинули бомбу ФАБ-250 на Нью-Йорк у Донецькій області. Також загарбники завдали авіаудару по Авдіївці - під обстріл потрапив житловий будинок.

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