Росіяни у Маріуполі намагаються стягнути комуналку майже за рік

Росіяни в тимчасово окупованому Маріуполі запровадили оплату комунальних послуг і намагаються її стягнути майже за рік.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Еспресо.

"У Маріуполі тема номер один, яка обговорюється декілька днів, - те, що окупанти запровадили оплату комунальних послуг і намагаються її стягнути майже за рік. Нараховують шалені борги за електрику і за газ. За що платити - незрозуміло. Такий собі резонанс в місті виник", - сказав він.

Андрющенко розповів, звідки в місті зараз комунальні послуги.

"Є частина гілок електрики, які ідуть з нашого Новоазовська. Яка там електрика - наша чи їхня, не скажу. Частина - це наша електрика з Бердянська, Енергодару. Така сама ситуація з газом. Щонайменше, 50 на 50 - наші та російські ресурси. Але гроші за це збирають окупанти - до українських постачальників це не має жодного стосунку. Плата до наших постачальників не заходить", - підсумував радник мера.

Нагадаємо, що у Маріуполі росіяни залишають снаряди біля будинків та у парках.