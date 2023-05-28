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Росіяни у Маріуполі намагаються стягнути комуналку майже за рік

Нараховують борги за електрику і за газ.

Росіяни у Маріуполі намагаються стягнути комуналку майже за рік
Фото: Скріншот з відео

Росіяни в тимчасово окупованому Маріуполі запровадили оплату комунальних послуг і намагаються її стягнути майже за рік.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Еспресо.

"У Маріуполі тема номер один, яка обговорюється декілька днів, - те, що окупанти запровадили оплату комунальних послуг і намагаються її стягнути майже за рік. Нараховують шалені борги за електрику і за газ. За що платити - незрозуміло. Такий собі резонанс в місті виник", - сказав він.

Андрющенко розповів, звідки в місті зараз комунальні послуги.

"Є частина гілок електрики, які ідуть з нашого Новоазовська. Яка там електрика - наша чи їхня, не скажу. Частина - це наша електрика з Бердянська, Енергодару. Така сама ситуація з газом. Щонайменше, 50 на 50 - наші та російські ресурси. Але гроші за це збирають окупанти - до українських постачальників це не має жодного стосунку. Плата до наших постачальників не заходить", - підсумував радник мера. 

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Нагадаємо, що у Маріуполі росіяни залишають снаряди біля будинків та у парках.

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