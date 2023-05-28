До збиття безпілотників над Києвом була залучена авіація, - Ігнат

Цієї ночі, під час масованої атаки росіян "Шахедами" по столиці, до збиття БПЛА була залучена авіація.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише РБК-Україна.

"Авіація, яку ми залучаємо до збиття, зокрема, до БПЛА, не є такою ефективною, як нам цього б хотілось", - пояснив Ігнат.

За словами речника, льотчики перебувають на оперативних аеродромах. Водночас авіація може застосовуватись в тих районах, які, наприклад, містять менше засобів ППО.

"В одному місці працює ППО, в іншому - мобільні групи. Ті райони, де менше засобів ППО, можуть працювати винищувачі. Вони можуть оперативно злітати, швидко реагувати й знищувати БПЛА", - пояснив речник.

Нагадаємо, що Нідерланди можуть відправити літаки F-16 в Україну після навчання пілотів.