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До збиття безпілотників над Києвом була залучена авіація, - Ігнат

Столицю атакували понад 40 "шахедів".

До збиття безпілотників над Києвом була залучена авіація, - Ігнат
речник Командування Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат
Фото: Анна Стешенко

Цієї ночі, під час масованої атаки росіян "Шахедами" по столиці, до збиття БПЛА була залучена авіація. 

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише РБК-Україна. 

"Авіація, яку ми залучаємо до збиття, зокрема, до БПЛА, не є такою ефективною, як нам цього б хотілось", - пояснив Ігнат.

За словами речника, льотчики перебувають на оперативних аеродромах. Водночас авіація може застосовуватись в тих районах, які, наприклад, містять менше засобів ППО.

"В одному місці працює ППО, в іншому - мобільні групи. Ті райони, де менше засобів ППО, можуть працювати винищувачі. Вони можуть оперативно злітати, швидко реагувати й знищувати БПЛА", - пояснив речник.

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Нагадаємо, що Нідерланди можуть відправити літаки F-16 в Україну після навчання пілотів.

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