Окупанти вдарили дронами та з важкої артилерії по Нікопольщині

Люди не постраждали.

Вдень 28 травня російська армія обстріляла дронами та з важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Вдень ворог направив важку артилерію на Нікопольщину. Дісталося Мирівській громаді. А надвечір з дрона-камікадзе агресор атакував Марганецьку громаду”, – поінформував він.

За словами очільника ОВА, минулося без загиблих та постраждалих. Наслідки обстрілів уточнюються.

Нагадаємо, сьогодні окупанти обстріляли Нікополь Дніпропетровської області. Зі ствольної артилерії ворог поцілив поцілили по приватних будинках міста. Снарядами пошкодило дах домоволодінь, вилетіло скло на вікнах. Завдано руйнувань двом господарчим спорудам, обірвані лінії електромереж та газогони. Інформації про постраждалих не надходило.