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Судді ООН посилили вироки поплічникам Мілошевича в останній справі Югославського трибуналу

Їх засудили до 15 років ув’язнення.

Судді ООН посилили вироки поплічникам Мілошевича в останній справі Югославського трибуналу
Колишній голова служби державної безпеки Сербії Йовіца Станішич
Фото: EPA/UPG

Судді ООН у середу посилили вироки двом колишнім сербським шпигунам, які працювали на експрезидента Югославії Слободана Мілошевича, пише Reuters.

Їх засудили до 15 років ув’язнення в останній справі трибуналу в Гаазі.

Колишній голова служби державної безпеки Сербії Йовіца Станішич і його підлеглий Франко “Френкі” Сіматович можуть бути притягнуті до відповідальності за злочини в кількох боснійських муніципалітетах і одному хорватському через їхню роль у фінансуванні та навчанні сербських ополченців під час розпаду Югославії, повідомили судді.

Франко “Френкі” Сіматович
Фото: EPA/UPG
Франко “Френкі” Сіматович

Апеляційна палата встановила, що Станішич та Симатович “поділяли намір просувати спільний злочинний план щодо насильницького та остаточного виселення більшості несербів з великих територій Хорватії та Боснії”.

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Нагадаємо, трибунал створили у 1993 році, коли війни на Балканах ще вирували і мало хто вірив, що у цього задуму багато шансів на успіх. Однак завдяки міжнародній співпраці вдалося заарештувати і віддати під суд усіх підозрюваних, яким були пред'явлені звинувачення (161 особа), за винятком тих, хто помер раніше.

Це була перша спроба притягнути до відповідальності військових злочинців з часів Нюрнберзького процесу після Другої світової війни. Відтоді створення міжнародних трибуналів для розгляду військових злочинів після конфліктів стало звичайною справою. Україна працюватиме над створенням окремого трибуналу для засудження первісного злочину агресії Росії. Президент Володимир Зеленський заявив, що позиція України чітка – трибунал має бути конкретним, без гібридних форматів.

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