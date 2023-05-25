Краще, аби Путін на трибуналі був живий, - представник ГУР

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов прокоментував нещодавнє інтерв'ю іншого представника ГУР Андрія Юсова німецькому виданню Welt, у якому йшлося про "ліквідацію" ватажка "Вагнера" Євгенія Пригожина і президента РФ.

В етері телемарафону Юсов зазначив, що краще, аби Володимир Путін на Міжнародному трибуналі був живий.

"Зараз витрачати якісь надзусилля, щоби фізично ліквідувати людину, схожу на Путіна, ну, ми можемо довго про це говорити, але це питання доцільності. А от необхідність затримати його як воєнного злочинця, його поплічників, і доставити до Міжнародного трибуналу - звичайно, це питання справедливого покарання, яке обов'язково буде реалізовано", - сказав представник ГУР.

Юсов додав, що "Гаага для Путіна неминуча" і що "в даній ситуації навіть краще, щоби він на цьому трибуналі був живий".

Нагадаємо, в інтерв'ю Вадим Скібіцький розповів, що кожен, хто причетний до російської агресії - чи то командир, чи бізнесмен, а чи виробник зброї - буде нести відповідальність, і що їх ліквідація врятувала б життя багатьом мирним жителям. За словами Скібіцького, згідно з міжнародними конвенціями, такі особи є законною ціллю, і українська розвідка намагається знищити лідера "вагнерівців" Євгенія Пригожина, а очолює список "кандидатів президент РФ Володимир Путін.