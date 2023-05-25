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Краще, аби Путін на трибуналі був живий, - представник ГУР

У розвідці прокоментували інтерв'ю Андрія Юсова німецькому виданню Welt щодо "ліквідації" Пригожина і Путіна.

Краще, аби Путін на трибуналі був живий, - представник ГУР
Фото: EPA/UPG

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов прокоментував нещодавнє інтерв'ю іншого представника ГУР Андрія Юсова німецькому виданню Welt, у якому йшлося про "ліквідацію" ватажка "Вагнера" Євгенія Пригожина і президента РФ.

В етері телемарафону Юсов зазначив, що краще, аби Володимир Путін на Міжнародному трибуналі був живий.

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"Зараз витрачати якісь надзусилля, щоби фізично ліквідувати людину, схожу на Путіна, ну, ми можемо довго про це говорити, але це питання доцільності. А от необхідність затримати його як воєнного злочинця, його поплічників, і доставити до Міжнародного трибуналу - звичайно, це питання справедливого покарання, яке обов'язково буде реалізовано", - сказав представник ГУР.

Юсов додав, що "Гаага для Путіна неминуча" і що "в даній ситуації навіть краще, щоби він на цьому трибуналі був живий".

Нагадаємо, в інтерв'ю Вадим Скібіцький розповів, що кожен, хто причетний до російської агресії - чи то командир, чи бізнесмен, а чи виробник зброї - буде нести відповідальність, і що їх ліквідація врятувала б життя багатьом мирним жителям. За словами Скібіцького, згідно з міжнародними конвенціями, такі особи є законною ціллю, і українська розвідка намагається знищити лідера "вагнерівців" Євгенія Пригожина, а очолює список "кандидатів президент РФ Володимир Путін.

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