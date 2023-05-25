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Перед будь-якими переговорами з РФ повинна бути і буде воєнна перемога України, – Джонсон

Експремʼєр-міністр Британії виступив на форумі зі словами підтримки українців. 

Перед будь-якими переговорами з РФ повинна бути і буде воєнна перемога України, – Джонсон
Фото: ЕРА/UPG

Перед будь-якими переговорами із Росією спершу має бути воєнна перемога України. Таку точку зору висловив експремʼєр Великої Британії Борис Джонсон, виступаючи онлайн на Київському безпековому форумі. 

"Дуже-дуже очевидно, що зараз багато людей кажуть, що розпочата Путіним війна може закінчитися лише переговорами. А я кажу: «Що ж, це може бути правдою, але перед будь-якими переговорами ця війна може бути завершена, повинна, зобовʼязана бути завершена і буде завершена перемогою українців та вигнанням путінської армії і закінченням варварської спроби захопити землі України»", – сказав він. 

Джонсон наголосив, що перед переговорами російські війська повинні повністю залишити територію України. Він переконаний, що Захід повинен зробити все, що може для якнайшвидшої перемоги. 

Борис Джонсон, попри відставку з посади голови британського уряду, залишається активним лобістом українських інтересів у світі. Декілька днів тому він у Техасі переконував республіканців посилити підтримку України. У лютому він під час візиту до США закликав дати Україні винищувачі настільки швидко, наскільки можливо. До того Джонсон закликав почати процес залучення України до НАТО. 

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