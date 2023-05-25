Перед будь-якими переговорами з РФ повинна бути і буде воєнна перемога України, – Джонсон

Перед будь-якими переговорами із Росією спершу має бути воєнна перемога України. Таку точку зору висловив експремʼєр Великої Британії Борис Джонсон, виступаючи онлайн на Київському безпековому форумі.

"Дуже-дуже очевидно, що зараз багато людей кажуть, що розпочата Путіним війна може закінчитися лише переговорами. А я кажу: «Що ж, це може бути правдою, але перед будь-якими переговорами ця війна може бути завершена, повинна, зобовʼязана бути завершена і буде завершена перемогою українців та вигнанням путінської армії і закінченням варварської спроби захопити землі України»", – сказав він.

Джонсон наголосив, що перед переговорами російські війська повинні повністю залишити територію України. Він переконаний, що Захід повинен зробити все, що може для якнайшвидшої перемоги.

I'm sorry I can't be there in person with you all at #KSF2023 today.



This war will end with the victory of the Ukrainian people.#slavaukraini 🇺🇦🇬🇧 pic.twitter.com/Gq3pjBVcO1 — Boris Johnson (@BorisJohnson) May 25, 2023

Борис Джонсон, попри відставку з посади голови британського уряду, залишається активним лобістом українських інтересів у світі. Декілька днів тому він у Техасі переконував республіканців посилити підтримку України. У лютому він під час візиту до США закликав дати Україні винищувачі настільки швидко, наскільки можливо. До того Джонсон закликав почати процес залучення України до НАТО.