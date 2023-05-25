Росія блокує вхід 28 суден до порту “Південний”, - Брінк

Посол США в Україні Бріджит Брінк заявила, що Росія блокує вхід 28 суден до порту “Південний”.

Про це вона написала у “Твіттері”.

“Після неодноразових погроз вийти з Чорноморської зернової ініціативи тепер Росія відмовляється пускати жоден з 28 кораблів до порту “Південний”, одного з трьох портів, визначених угодою для експорту продовольства”, - написала Бріджит Брінк.

Вона зазначила, що це явне порушення її зобов’язань. Посол США наголосила, що Росія повинна припинити перешкоджати діяльності цієї життєво необхідної ініціативи.

Після неодноразових погроз вийти з Чорноморської зернової ініціативи тепер Росія відмовляється дозволити жодному з 28 кораблів вхід до порту Південний, одного з трьох портів, визначених угодою для експорту продовольства. Це явне порушення її зобов’язань. Росія повинна припинити… — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) May 25, 2023

Нагадаємо, минулого тижня посол України в Туреччині заявив, що “Зернова угода” не передбачає виконання вимог Росії. Ініційовані Москвою питання щодо роботи аміакопроводу і зняття санкцій з російських банків наразі дискутуються.

17 травня сторони домовилися про продовження “зернової угоди”. Росія поки що погодилася залишитися в угоді, хоча раніше погрожувала із неї вийти, якщо не будуть усунені перешкоди для поставок її власного врожаю та добрив.

Зокрема, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що роботу Чорноморського зернового коридору продовжили на два місяці.

Чорноморська зернова ініціатива зі створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів - "Чорноморська", "Одеси" та "Південного" - була укладена 22 липня 2022 року в Стамбулі за участю ООН, України, Туреччини та РФ на 120 днів. Її продовжували двічі, востаннє - 18 березня.

5 травня відбулася чергова серія переговорів про продовження дії "зернової ініціативи", але вона зайшла в глухий кут.