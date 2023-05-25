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Через російські обстріли частково без світла залишаються споживачі у 11 областях

Цієї ночі ворог завдав чергового ракетного дронового удару по території країни.

Через російські обстріли частково без світла залишаються споживачі у 11 областях
Фото: ДТЕК

Унаслідок нічного масованого обстрілу пошкоджена мережева інфраструктура в Чернівецькій області, через погодні умови знеструмлені більше 100 населених пунктів у Дніпропетровській, Одеській та Миколаївській областях.

Про це повідомляє у Telegram Міненерго.  

“Уночі ворог завдав чергового масованого дронового удару по всій території країни. У Чернівецькій області зафіксовано пошкодження ліній електропередачі через падіння уламків збитого ворожого БПлА, є знеструмлені споживачі в одному з районів”, – йдеться у повідомленні.

Не припиняється терор прифронтових та прикордонних з Росією територій. Внаслідок обстрілів у Донецькій області було знеструмлено 18 населених пунктів, у Запорізькій області - 6 населених пунктів.

Після попереднього масованого обстрілу знеструмленою залишається шахта на Донеччині. Через несприятливі погодні умови було знеструмлено в Дніпропетровській області 73 населених пункти, також через сильні грози були відключення споживачів у Кіровоградській та Запорізькій областях.

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Через технологічні порушення відбулися тимчасові відключення електропостачання на Миколаївщині та Одещині. Наразі всіх абонентів заживлено. На Київщині без світла залишаються 3,2 тисячі споживачів. Тривають відновлювальні роботи. Окрім цього, через попередні обстріли також залишається без світла частина споживачів у Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація. Всього за добу енергетикам вдалося повернути світло для майже 40 тисяч споживачів.

Нагадаємо, в ніч на 25 травня росіяни після чотириденної перерви знову атакували Київ. Вони вчинили масовану атаку баражуючими боєприпасами Shahed. Чотири БпЛА ворога були збиті вночі над південними областями. Над Одеської збили один "Шахед", над Миколаївської – три. 

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