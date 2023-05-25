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​Винний у вбивстві Кирила Тлявова колишній поліцейський Приходько отримав чотири роки в’язниці

Також з Приходька на користь держави стягнуть понад 135 тис. гривень.

​Винний у вбивстві Кирила Тлявова колишній поліцейський Приходько отримав чотири роки в’язниці
Іван Приходько
Фото: Дмитро Вага / Бабель

За шість днів до четвертих роковин смерті Кирила Тлявова Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд оголосив вирок у справі його вбивства.

Про це повідомляє Суспільне.

Колишньому поліцейському Івану Приходьку присудили чотири роки позбавлення волі за неумисне вбивство. При цьому суд ухвалив врахувати строк, який Приходько перебував під вартою.

Також з Приходька на користь держави стягнуть понад 135 тис. гривень. Окрім того, він має сплатити мільйон гривень моральної шкоди родичам загиблого хлопчика: батькам Кирила – 800 тис. гривень, бабусі – 200 тис. гривень.

Іншому правоохоронцю Володимиру Петровцю суд призначив випробувальний термін на 2 роки за збереження патронів. Ще двох фігурантів справи – Дмитра Кривошея та сина Володимира Петровця, який на момент скоєння злочину був неповнолітнім, суд виправдав.

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Нагадаємо, 31 травня 2019 року четверо людей, серед яких двоє поліцейських, відпочивали та вживали алкоголь на подвір’ї приватного сектору у Переяславі-Хмельницькому на Київщині. Під час відпочинку чоловіки домовилися постріляти по металевих банках із вогнепальної зброї. Пізніше виявилося, що куля влучила у хлопчика, що був у сусідньому дворі. 3 червня 2019 року п’ятирічний Кирило Тлявов помер у лікарні.

За підозрою у вбивстві затримали двох поліцейських: Івана Приходька та Володимира Петровця. Після смерті дитини справу перекваліфікували на умисне вбивство. Поліцейських арештували на 2 місяці без права внесення застави. Вони не визнали своєї провини й відмовились від співпраці зі слідчими.

У липні слідство оголосило підозру ще двом громадянам, один із яких – неповнолітній. 5 листопада директор ДБР Роман Труба заявив, що слідчі з’ясували обставини, за яких було вбито 5-річного Кирила Тлявова. Винуватцям оголошено про підозри.

За його словами, інспектору поліції Іванові Приходьку оголошено підозру у вбивстві, вчиненому через необережність.

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