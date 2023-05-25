Сьогодні на 12 засіданні “Рамштайну” обговорюватиметься питання надання Україні літаків F-16

У четвер 25 травня відбудеться 12 засідання контактної групи з питань оборони України “Рамштайн”, на якому учасники обговорять питання зміцнення української ППО та передачі Україні винищувачів F-16.

Про це повідомляє сайт Пентагону.

"Міністр оборони США Ллойд Остін III провів розмову з міністром оборони України Олексієм Резніковим напередодні віртуального засідання Української оборонної контактної групи (UDCG) 25 травня", – поінформував прессекретар Пентагону, бригадний генерал Пет Райдер.

За його словами, голова Пентагону надав оновлені дані про нещодавні зусилля США з надання допомоги у сфері безпеки. Остін і Резніков пообіцяли підтримувати тісний контакт.

Нагадаємо, 21 квітня на авіабазі Рамштайн у Німеччині відбулося 11 засідання контактної групи з питань оборони України. Глава Пентагону Ллойд Остін розповів, що під час зустрічі контактна група насамперед зосередилася на посиленні ППО для України.

Загалом за підсумками “Рамштайну” було заявлено, що США разом із союзниками розробляють пакет допомоги згідно нагальних потреб України. Серед іншого Україна отримала ракети HIMARS, снайперські гвинтівки Prairie Gun Works, ракети для ПТРК і гранатометів тощо.