Повернення кривавого Асада
Повернення кривавого Асада
Порошенко про європейське турне Зеленського: це важливо для забезпечення успішного наступу ЗСУ
Порошенко про європейське турне Зеленського: це важливо для забезпечення успішного наступу ЗСУ
Росія утримує значну частину території Бахмута та його околиць, але Україна продовжує бої в районі міста, – Пентагон (доповнено)
Росія утримує значну частину території Бахмута та його околиць, але Україна продовжує бої в районі міста, – Пентагон (доповнено)
​Прокуратура покроково відтворила картину ДТП з депутаткою Ар'євою
​Прокуратура покроково відтворила картину ДТП з депутаткою Ар'євою
Коли суддям стане невигідно брати хабарі?
Коли суддям стане невигідно брати хабарі?
Оксен Лісовий: "Сьогодні діти в школі можуть збирати FPV-дрони"
Оксен Лісовий: "Сьогодні діти в школі можуть збирати FPV-дрони"
Жіночі купе і вагони в поїздах. Як це працює у світі – Чехія, Німеччина, Австрія, Японія
Жіночі купе і вагони в поїздах. Як це працює у світі – Чехія, Німеччина, Австрія, Японія
До повстанців у Бєлгородській області прекрасно поставились місцеві, а з боку влади спостерігається хаос і паніка, – розвідка
До повстанців у Бєлгородській області прекрасно поставились місцеві, а з боку влади спостерігається хаос і паніка, – розвідка
ПЦУ перейде на новий календар із 1 вересня: що зміниться
ПЦУ перейде на новий календар із 1 вересня: що зміниться
ГоловнаСуспільствоВійна

Сьогодні на 12 засіданні “Рамштайну” обговорюватиметься питання надання Україні літаків F-16

Напередодні зустрічі відбулася розмова міністрів оборони України і США.

Сьогодні на 12 засіданні “Рамштайну” обговорюватиметься питання надання Україні літаків F-16
F16
Фото: Wikipedia

У четвер 25 травня відбудеться 12 засідання контактної групи з питань оборони України “Рамштайн”, на якому учасники обговорять питання зміцнення української ППО та передачі Україні винищувачів F-16.

Про це повідомляє сайт Пентагону.

"Міністр оборони США Ллойд Остін III провів розмову з міністром оборони України Олексієм Резніковим напередодні віртуального засідання Української оборонної контактної групи (UDCG) 25 травня", – поінформував прессекретар Пентагону, бригадний генерал Пет Райдер.

За його словами, голова Пентагону надав оновлені дані про нещодавні зусилля США з надання допомоги у сфері безпеки. Остін і Резніков пообіцяли підтримувати тісний контакт.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал
 

Нагадаємо, 21 квітня на авіабазі Рамштайн у Німеччині відбулося 11 засідання контактної групи з питань оборони України. Глава Пентагону Ллойд Остін розповів, що під час зустрічі контактна група насамперед зосередилася на посиленні ППО для України.

Загалом за підсумками “Рамштайну” було заявлено, що США разом із союзниками розробляють пакет допомоги згідно нагальних потреб України. Серед іншого Україна отримала ракети HIMARS, снайперські гвинтівки Prairie Gun Works, ракети для ПТРК і гранатометів тощо. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies