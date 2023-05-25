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Четверо мирних у Херсонській області були поранені російськими обстрілами

Ворог бив по житлових кварталах та обʼєктах інфраструктури. 

Четверо мирних у Херсонській області були поранені російськими обстрілами
Попередні обстріли (ілюстративне фото)
Фото: Офіс генпрокурора

За минулу добу противник здійснив 83 обстріли Херсонської області, випустивши 411 снарядів з важкої артилерії, "Градів", танків, БпЛА та авіації. Четверо людей були поранені. 

Херсон ворог обстріляв два рази (чотири снаряди). Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; об’єкти соціальної і критичної інфраструктури в Бериславському районі", – йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, що цієї ночі ворог атакував і інші південні області. Над Миколаївською збили три іранських БпЛА, над Одеською один. 

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