Над Чернівецькою областю збили ворожий безпілотник (доповнено)

Уночі 25 травня сили ППО збили над Чернівецькою областю ворожий безпілотник.

Про це повідомляє у Telegram голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк.

“Над територією області силами ППО збито БПЛА. Відповідні служби працюють. Подробиці згодом”, – йдеться у повідомленні.

Оновлення. Згодом у зведенні від ОВА додали, що падіння уламків, ймовірно, призвело до пожежі. У одному з населених пунктів Дністровського району вогнем пошкодило три будинки. Жертв і поранених немає.

Нагадаємо, у ніч на 25 травня росіяни після чотириденної перерви знову атакували Київ. Вони вчинили масовану атаку баражуючими боєприпасами Shahed.

Також чотири безпілотники ворога були збиті вночі над південними областями. Над Одеської збили один "шахед", над Миколаївської – три.