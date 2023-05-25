Повернення кривавого Асада
Повернення кривавого Асада
Порошенко про європейське турне Зеленського: це важливо для забезпечення успішного наступу ЗСУ
Порошенко про європейське турне Зеленського: це важливо для забезпечення успішного наступу ЗСУ
Росія утримує значну частину території Бахмута та його околиць, але Україна продовжує бої в районі міста, – Пентагон (доповнено)
Росія утримує значну частину території Бахмута та його околиць, але Україна продовжує бої в районі міста, – Пентагон (доповнено)
​Прокуратура покроково відтворила картину ДТП з депутаткою Ар'євою
​Прокуратура покроково відтворила картину ДТП з депутаткою Ар'євою
Коли суддям стане невигідно брати хабарі?
Коли суддям стане невигідно брати хабарі?
Оксен Лісовий: "Сьогодні діти в школі можуть збирати FPV-дрони"
Оксен Лісовий: "Сьогодні діти в школі можуть збирати FPV-дрони"
Жіночі купе і вагони в поїздах. Як це працює у світі – Чехія, Німеччина, Австрія, Японія
Жіночі купе і вагони в поїздах. Як це працює у світі – Чехія, Німеччина, Австрія, Японія
До повстанців у Бєлгородській області прекрасно поставились місцеві, а з боку влади спостерігається хаос і паніка, – розвідка
До повстанців у Бєлгородській області прекрасно поставились місцеві, а з боку влади спостерігається хаос і паніка, – розвідка
ПЦУ перейде на новий календар із 1 вересня: що зміниться
ПЦУ перейде на новий календар із 1 вересня: що зміниться
ГоловнаСуспільствоВійна

Над Чернівецькою областю збили ворожий безпілотник (доповнено)

Подробиці наразі невідомі.

Над Чернівецькою областю збили ворожий безпілотник (доповнено)
Ілюстративне фото
Фото: ОК "Південь"

Уночі 25 травня сили ППО збили над Чернівецькою областю ворожий безпілотник.

Про це повідомляє у Telegram голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк.

“Над територією області силами ППО збито БПЛА. Відповідні служби працюють. Подробиці згодом”, – йдеться у повідомленні.

Оновлення. Згодом у зведенні від ОВА додали, що падіння уламків, ймовірно, призвело до пожежі. У одному з населених пунктів Дністровського району вогнем пошкодило три будинки. Жертв і поранених немає. 

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, у ніч на 25 травня росіяни після чотириденної перерви знову атакували Київ. Вони вчинили масовану атаку баражуючими боєприпасами Shahed.

Також чотири безпілотники ворога були збиті вночі над південними областями. Над Одеської збили один "шахед", над Миколаївської – три.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies