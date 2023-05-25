Захисники збили всі 36 запущених безпілотників. Ймовірними цілями ворога були критична інфраструктура та військові об’єкти

Росіяни атакували з двох напрямків.

Цієї ночі захисники збили всі запущені росіянами ударні дрони іранського виробництва Shahed-136/131. Ворог випустив 36 баражуючих боєприпасів з північного та південного напрямків.

Імовірно, ворог мав на меті атакувати критичну інфраструктуру та військові об’єкти в західних регіонах держави. Про це повідомили в Повітряних силах.

"До відбиття атаки залучено підрозділи зенітних ракетних військ, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи у зонах відповідальності повітряного командування «Південь», повітряного командування «Центр», повітряного командування «Захід» та протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України! Спільними зусиллями усі 36 «шахедів» знищено!" – йдеться у повідомленні.

Фото: Повітряні сили

Один із безпілотників збили в Чернівецькій області. Три в Миколаївській, один у Одеській. Також однією з цілей знову був Київ.