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Учора армія ворога завдала 78 артилерійських ударів по Запорізькій області

Люди не постраждали.

Учора армія ворога завдала 78 артилерійських ударів по Запорізькій області
Фото: Юрій Малашко

За минулу добу, 24 травня, ворог завдав 78 артилерійських ударів та два удари з РСЗВ по 16 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомляє у Telegram голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Згідно з повідомленням, ворог бив по Гуляйполю, Гуляйпільському, Степногірську, Залізничному, Ольгівському, Плавням, Полтавці та іншим прифронтовим селам. Зафіксовано 24 повідомлення про руйнування. Знову постраждало житло і майно місцевих жителів. Людей не зачепило.

Фото: Юрій Малашко

Фото: Юрій Малашко

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Нагадаємо, протягом минулої доби, 23 травня, російська армія здійснила 102 обстріли по 23 населених пунктах у Запорізькій області.

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