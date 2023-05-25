У Бахмуті залишаються вагнерівці, у передмісті – армійські регулярні підрозділи ворога, – Маляр

Епіцентром бойових дій надалі залишається схід, де ворог здійснює наступ на декількох напрямках – Авдіівському, Мар‘їнському, Лиманському, Купянському та Бахмутському.

Про це повідомляє у Telegram заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

“На Авдіівському і Мар‘їнському – атаки ворога відбиті. Наступальні дії ворога безуспішні”, – розповіла Маляр.

На Лиманському ворог минулої доби взяв паузу і наступальні дії не проводив. На Купянському тривають зараз бої. Ворог атакує, намагається захопити плацдарм для подальшого просування, несе втрати. На Бахмутському напрямку артилерійськими обстрілами ворог намагається зупинити наше просування по флангах.

Зараз ворог підтягує додаткові підрозділи на фланги для посилення. У передмісті Бахмута ворог замінив підрозділи Вагнера на армійські регулярні загони. В самому ж місті Бахмут на даний момент залишаються вагнерівці.

“Наші війська контролюють околиці міста у південно-західній частині в районі “Літак””, – розповіла Маляр.

Нагадаємо, за словами командувача Сухопутних військ Олександра Сирського, українські воїни просуваються по флангах у передмісті Бахмута і фактично наближаються до взяття міста у тактичне оточення. Саме ж місто практично повністю захоплене ворогом, при цьому через обстріли від нього майже нічого не залишилось.