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Лідер талібів зустрівся з прем’єр-міністром Катару, − Reuters

Це перша зустріч очільника Талібану з міжнародним лідером.

Лідер талібів зустрівся з прем’єр-міністром Катару, − Reuters
Прем'єр-міністр Катару Мохаммед бін Абдулрахман аль-Тані
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Катару провів цього місяця таємні переговори з верховним лідером Талібану щодо врегулювання напруженості з міжнародною спільнотою.

Про це пише Reuters з посиланням на джерело. Видання зазначає, що це відчить про нову готовність правителів Афганістану обговорити шляхи припинення своєї ізоляції.

Мохаммед бін Абдулрахман аль-Тані і Хайбатулла Ахундзада зустрілися 12 травня у Кандагарі. Ця зустріч з іноземним лідером стала першою для очільника талібів.

Адміністрація президента США Джо Байдена була поінформована про переговори та “координує всі питання, які обговорювали”, включно з продовженням діалогу з Талібаном.

Шейх Мохаммед говорив з Хайбатуллою, зокрема, про те, щоб покласти край заборонам Талібану на освіту для дівчат і працевлаштування жінок.

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Нагадаємо, за останні шість місяців в Афганістачні публічно побили 274 чоловіків, 58 жінок і двох хлопчиків. Таліби почали застосовувати такі покарання попри обіцянки керувати поміркованіше, ніж під час їхнього попереднього перебування при владі в 1990-х роках. 

У країні також поступово посилюють обмеження щодо жінок, забороняючи їм відвідувати громадські місця, зокрема парки та спортзали. Дівчаткам заборонили відвідувати школу після шостого класу, а жінкам – працювати в місцевих і неурядових групах. Такі заходи викликали міжнародний резонанс, посиливши ізоляцію країни тоді, коли її економіка зазнала краху, і погіршили гуманітарну кризу.

Талібан публічно карав засуджених і під час першого свого першого приходу в Афганістан у 1996-2011 роках, часто на спортивних стадіонах та перехрестях міст.

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