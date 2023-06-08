40% європейців схвалюють санкції проти Китаю, якщо Пекін дасть зброю Москві, − опитування

Еммануель Макрон та президент Китаю Сі Цзіньпін у Пекіні, 6 квітня 2023 року

41% європейців схвалюють санкції ЄС вропи проти Пекіна у разі, якби Китай постачав боєприпаси та зброю до Росії.

Про це свідчать результати опитування, проведеним Європейською радою з міжнародних відносин, пише Bloomberg.

Запровадження обмежень підтримують навіть якщо вони завдадуть шкоди західній економіці.

Водночас більшість європейців вважають Китай ключовим економічним партнером.

Згідно з опитуванням, в 11 країнах Європейського Союзу, більшість респондентів − 46% − сказали, що вони вважають Китай “союзником або необхідним партнером” у порівнянні з лише 35%, які вважали Пекін “суперником або супротивником”.

Результати показали, що країни-члени ЄС схиляються до бачення президента Франції Еммануеля Макрона Китаю як “стратегічного та глобального партнера”. Французький лідер на початку цього року закликав Європу розвивати більше стратегічної автономії, щоб не стати “васалами” США через напруженість із КНР.

Загалом на опитування, проведене у квітні в Австрії, Болгарії, Данії, Франції, Німеччині, Угорщині, Італії, Нідерландах, Польщі, Іспанії та Швеції, відповіли 16 168 дорослих.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна готова до посередництва Китаю в мирному врегулюванні лише якщо Пекін змусить Росію вивести війська з усіх окупованих територій.